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МОК исключил из программы Олимпиады 2030 года лыжное двоеборье

Решение было принято на заседании исполнительного комитета Международного олимпийского комитета.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) исключил из программы Игр 2030 года лыжное двоеборье.

В МОК объяснили решение низкими показателями популярности дисциплины по итогам многолетнего анализа. Оценка включала данные о телетрансляциях, цифровой активности, интересе болельщиков, посещаемости соревнований и внимании СМИ. По большинству показателей лыжное двоеборье занимало последние позиции среди олимпийских зимних дисциплин на Играх в Сочи-2014, Пхёнчхане-2018, Пекине-2022 и Милане-Кортине-2026.

Кроме того, в МОК отметили, что дисциплина сталкивается с проблемами с точки зрения международного участия — за последние четыре зимние Олимпиады медали в лыжном двоеборье завоевывали представители только пяти национальных олимпийских комитетов.

При этом лыжное двоеборье не исчезает из олимпийского движения полностью. Оно останется в программе зимних Юношеских Олимпийских игр 2028 года в Доломити-Вальтеллина и сможет претендовать на возвращение в программу Олимпиады-2034 в Солт-Лейк-Сити через установленную процедуру оценки.

Лыжное двоеборье впервые появилось в программе Олимпиады в 1924 году. Российские спортсмены лишь раз выигрывали олимпийскую награду в этом виде спорта, в 1998 году на Играх в Нагано Валерий Столяров завоевал бронзу в личной гонке.

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