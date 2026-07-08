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Олимпийский чемпион Устюгов объяснил решение завершить карьеру

Ранее первый заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России Елена Вяльбе сообщила, что Сергей Устюгов написал заявление о завершении карьеры.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов хотел тихо завершить карьеру, однако у него это не получилось. Об этом он рассказал в социальных сетях.

«Я официально написал бумагу, чтобы меня исключили из пула, чтобы не приезжали тестировать, потому что сложно указывать информацию, тем более когда ты уже не находишься на сборах, а находишься больше с семьей. Все заканчивают, и я закончил. Почему не сделал официально в сезоне либо какой-то прощальной гонкой? Я не хочу, чтобы многие расстраивались, в том числе и я. Хотелось уйти тихо-спокойно, но я так понял, что это не получилось», — заявил Устюгов.

Сергей Устюгов является олимпийским чемпионом Пекина в эстафете 4×10 км. В 2017 году лыжник стал двукратным чемпионом мира (скиатлон и командный спринт). В сезоне-2016/17 он выиграл многодневку «Тур де Ски».