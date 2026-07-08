Олимпийский чемпион Устюгов объяснил решение завершить карьеру

«Я официально написал бумагу, чтобы меня исключили из пула, чтобы не приезжали тестировать, потому что сложно указывать информацию, тем более когда ты уже не находишься на сборах, а находишься больше с семьей. Все заканчивают, и я закончил. Почему не сделал официально в сезоне либо какой-то прощальной гонкой? Я не хочу, чтобы многие расстраивались, в том числе и я. Хотелось уйти тихо-спокойно, но я так понял, что это не получилось», — заявил Устюгов.