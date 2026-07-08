FIS не обсуждала вопрос возвращения российских лыжников

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не рассматривала на заседании совета вопрос о возвращении российских спортсменов. Об этом ТАСС сообщил председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев.
«Вопрос не поднимался», — сказал Свищев.
Заседание совета FIS состоялось 7 июля. В этот же день исполком Международного олимпийского комитета восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал отменить все ограничения в отношении российских спортсменов.
Ранее Международная федерация биатлона (IBU) заявила, что не будет менять решения по допуску российских лыжников, несмотря на рекомендации МОК. НХЛ заявила, что рассмотрит позже вариант допуска россиян на Кубок мира в 2028 году.