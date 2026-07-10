Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FIS отказалась снимать ограничения с россиян

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) на данном этапе отказалась полностью снимать ограничения с российских атлетов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: FIS

Международная федерация лыжного спорта (FIS) пока не готова менять свою позицию по отношению к российским атлетам. В организации заявили, что решение об отстранении остается в силе, несмотря на недавние рекомендации со стороны МОК. О текущей ситуации в интервью TV2 рассказала член совета FIS и бывшая глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Дюрхауг.

«На данный момент мы сказали нет. Решение FIS пока остается в силе. FIS не хотела возвращения России, но CAS постановил, что им должна быть предоставлена возможность вернуться в качестве нейтральных спортсменов», — заявила Дюрхауг.

Ранее исполком МОК рекомендовал международным федерациям снять ограничения с российских спортсменов и восстановил членство Олимпийского комитета России.

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.

Первыми лыжниками, которые получили нейтральный статус, стали Дарья Непряева и Савелий Коростелев, которые выступили на Кубке мира и Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше