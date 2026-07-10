FIS отказалась снимать ограничения с россиян

Международная федерация лыжного спорта (FIS) пока не готова менять свою позицию по отношению к российским атлетам. В организации заявили, что решение об отстранении остается в силе, несмотря на недавние рекомендации со стороны МОК. О текущей ситуации в интервью TV2 рассказала член совета FIS и бывшая глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Дюрхауг.
«На данный момент мы сказали нет. Решение FIS пока остается в силе. FIS не хотела возвращения России, но CAS постановил, что им должна быть предоставлена возможность вернуться в качестве нейтральных спортсменов», — заявила Дюрхауг.
Ранее исполком МОК рекомендовал международным федерациям снять ограничения с российских спортсменов и восстановил членство Олимпийского комитета России.
Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.
Первыми лыжниками, которые получили нейтральный статус, стали Дарья Непряева и Савелий Коростелев, которые выступили на Кубке мира и Олимпийских играх — 2026 в Италии.