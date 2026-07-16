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Вероника Степанова: FIS скоро сама попросит Россию вернуться

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника объяснила, почему Международная федерация лыжного спорта (FIS) вскоре будет заинтересована в возвращении России.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Поводом для публикации стало заявление представителя Еврокомиссии Анны-Кайсы Итконен. Она отметила, что Еврокомиссия не финансирует Международный олимпийский комитет и не может лишить его средств из-за решения о возвращении российских спортсменов, однако будет искать способы воздействия на отдельные спортивные организации.

«Читаю, что аж девять стран Европы требуют “прекратить финансирование МОК Евросоюзом”. В наказание за возврат россиян. И, кажется, сами верят в свои угрозы.

Не только прибалты и скандинавы так наивно далеки от истины. У нас тоже встречаются персонажи, которые убеждены, что МОК, FIFA, UEFA, FIS живут на деньги, которые отправляют их члены (национальные комитеты, федерации, ассоциации).

В реальности все с точностью до наоборот: это МОК, FIS и т. д. платят странам-членам. А зарабатывают на продаже телевизионных прав. У МОК ⅔ всех доходов от двух американских телекомпаний — NBC и Discovery. Поэтому угрожать МОК Эстония может только тем, что их мощная национальная телекомпания не купит права на следующую Олимпиаду и целых 700 тысяч эстонцев триумф своих атлетов не увидят. А в России, для сравнения, телевизионный рынок — почти 120 миллионов.

Вот что важно, а не мифические «взносы от Евросоюза». Вот почему МОК уже попросил Россию вернуться, а FIS очень скоро попросит. Деньги правят миром, брат!" — написала Степанова в своем телеграм-канале.

Вероника Степанова является олимпийской чемпионкой. Она вошла в победный состав сборной России в женской эстафете на Играх 2022 года в Пекине. Вместе с ней тогда золото взяли Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева, ныне Терентьева.

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