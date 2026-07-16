Вероника Степанова: FIS скоро сама попросит Россию вернуться

Не только прибалты и скандинавы так наивно далеки от истины. У нас тоже встречаются персонажи, которые убеждены, что МОК, FIFA, UEFA, FIS живут на деньги, которые отправляют их члены (национальные комитеты, федерации, ассоциации).



В реальности все с точностью до наоборот: это МОК, FIS и т. д. платят странам-членам. А зарабатывают на продаже телевизионных прав. У МОК ⅔ всех доходов от двух американских телекомпаний — NBC и Discovery. Поэтому угрожать МОК Эстония может только тем, что их мощная национальная телекомпания не купит права на следующую Олимпиаду и целых 700 тысяч эстонцев триумф своих атлетов не увидят. А в России, для сравнения, телевизионный рынок — почти 120 миллионов.