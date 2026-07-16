Вероника Степанова: FIS скоро сама попросит Россию вернуться

Поводом для публикации стало заявление представителя Еврокомиссии Анны-Кайсы Итконен. Она отметила, что Еврокомиссия не финансирует Международный олимпийский комитет и не может лишить его средств из-за решения о возвращении российских спортсменов, однако будет искать способы воздействия на отдельные спортивные организации.
«Читаю, что аж девять стран Европы требуют “прекратить финансирование МОК Евросоюзом”. В наказание за возврат россиян. И, кажется, сами верят в свои угрозы.
Не только прибалты и скандинавы так наивно далеки от истины. У нас тоже встречаются персонажи, которые убеждены, что МОК, FIFA, UEFA, FIS живут на деньги, которые отправляют их члены (национальные комитеты, федерации, ассоциации).
В реальности все с точностью до наоборот: это МОК, FIS
Вот что важно, а не мифические «взносы от Евросоюза». Вот почему МОК уже попросил Россию вернуться, а FIS очень скоро попросит. Деньги правят миром, брат!" — написала Степанова в своем телеграм-канале.
Вероника Степанова является олимпийской чемпионкой. Она вошла в победный состав сборной России в женской эстафете на Играх 2022 года в Пекине. Вместе с ней тогда золото взяли Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева, ныне Терентьева.