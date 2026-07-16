Чемпион России Глеб Ретивых завершил карьеру

Трехкратный призер чемпионатов мира и чемпион России по лыжным гонкам Глеб Ретивых объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом он сообщил в соцсетях.
34-летний спортсмен представлял Тюменскую область и физкультурно-спортивное общество «Динамо».
— Бесконечная любовь к лыжам. The End (Конец), — написал Ретивых в телеграм‑канале, прикрепив видео с яркими моментами из своей карьеры.
Он является трёхкратным призёром чемпионатов мира и чемпионом России. На мировом первенстве 2019 года в Австрии он завоевал серебряную и бронзовую медали, а спустя два года стал бронзовым призёром чемпионата мира в Германии.
Последним стартом Ретивых на всероссийском уровне стал спринт на этапе Кубка России в Ижевске, который состоялся в декабре 2025 года.