Большунов рассказал о проблемах с мотивацией из-за отстранения

«Планирую с августа начать более серьезную подготовку. Сейчас главная задача — быть в кругу семьи. Ждем пополнение. Это знаковое событие, которое требует внимание и поддержки. Все-таки семья идет на первом месте. А такие события случаются не каждый год, к этому нужно относиться серьезно. Сейчас очень ответственный, волнительный период, поэтому хочу поддерживать жену.



Международных соревнований все равно нет. Вроде бы нас допускают, но, я так понимаю, лыжников до последнего будут держать взаперти. Поэтому к подготовке сейчас спокойно отношусь. С одной стороны, ты упускаешь спортивные годы. С другой, можешь больше времени уделить семье.



Мне интересно соревноваться, но обманывать себя не нужно. Подготовка, когда ты понимаешь, за что борешься, совсем другая. Когда ты действительно понимаешь, что тебе нужно быть готовым, на голову сильнее соперников. А здесь ты готовишься, но не можешь вывести свой организм на предельные нагрузки. Крайние два сезона показали, что в начале года у меня вообще ничего не получается. Потом я пытаюсь за короткий промежуток времени выйти на быстрые скорости. Выходит это только под конец сезона.



Конечно, здесь не хватает мотивации в подготовительном периоде, не хватает поставленной цели. Нет вершины, которую хотел бы взять, вроде Олимпийских игр. Но мне вообще не хочется бегать так, чтобы занимать лишь места в десятке. От этих результатов на старте сезонов я злюсь и начинаю мотивироваться — сам от своих результатов. Потому что бегать так нельзя.



Буду ли я выступать на следующей Олимпиаде? В этом мире вообще невозможно что-то загадывать. Было бы здоровье, будут и результаты. А так: думаешь об одном, получается совсем другое. Стараешься исправить ситуацию, но в каких-то моментах не получается. Поэтому, как будет — так будет», — сказал Большунов.