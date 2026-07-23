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Лыжница завершила карьеру в 18 после сердечных приступов и комы

Австрийская лыжница не смогла продолжить карьеру в спорте из-за серьезных проблем со здоровьем.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Агентство «Москва»

Австрийская лыжница Катарина Энгельхардт объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 18 лет из-за серьезных проблем со здоровьем.

Спортсменка перенесла два сердечных приступа и тяжелое воспаление миокарда. После этого она провела четыре дня в коме в отделении интенсивной терапии.

"К сожалению, спорт высоких достижений больше не будет играть никакой роли в моей жизни. Спорт дал мне так много, я многому научилась, смеялась и плакала.

Моя жизнь изменилась в одночасье, и ты понимаешь, что нужно быть благодарным за каждый день", — написала Энгельхардт в социальных сетях.

По словам лыжницы, ее жизнь была под угрозой, особенно во время операции по установке дефибриллятора.

«Даже очень талантливые доктора в Линце думали, что я не выживу. Они ошиблись, потому что я выжила. Всего через неделю меня выписали из реанимации, и все были поражены. Я не помню всего произошедшего, но думаю, так даже лучше», — рассказала Энгельхардт.

Минувший сезон стал для австрийки самым успешным в карьере. Она завоевала серебряную медаль в спринте на Австрийских играх и считалась одной из самых перспективных молодых лыжниц страны.