Лыжница завершила карьеру в 18 после сердечных приступов и комы

«Даже очень талантливые доктора в Линце думали, что я не выживу. Они ошиблись, потому что я выжила. Всего через неделю меня выписали из реанимации, и все были поражены. Я не помню всего произошедшего, но думаю, так даже лучше», — рассказала Энгельхардт.