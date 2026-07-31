Серебряный призер Олимпиады Аввакумова возобновила карьеру

Об этом сообщил главный тренер сборной России Евгений Плехов.
«Ирина уже приступила к тренировкам в составе сборной Московской области, она была на тренировочных сборах в Нижнем Новгороде и Нижнем Тагиле. У нее есть желание еще себя проявить. Сейчас региональная федерация занимается сбором документов, чтобы активировать ее FIS-код. Двери в сборную у нас открыты для всех, а Ирина — настоящий профессионал своего дела. Если у нее есть желание, мы только рады», — приводит слова Плехова ТАСС.
По словам тренера, Аввакумова завершила карьеру в 2024 году главным образом из-за семейных обстоятельств. За время паузы она получила ученую степень кандидата педагогических наук и работала арбитром в женском хоккее.
34-летняя спортсменка является серебряным призером Олимпиады-2022 в смешанном командном турнире. Также в ее активе три золотые и одна бронзовая медали Всемирной зимней Универсиады, победа на этапе Кубка мира в Чайковском и 11 призовых мест на этапах Кубка мира.