«Он сможет пожертвовать семьей». Панжинский — о Большунове

Отдельно специалист обратил внимание на изменения в жизни лыжника: «Сейчас у Александра еще родился второй ребенок и отвлекающих моментов станет еще больше. Понятное дело, что с учетом непонятного будущего российских лыжников для него сейчас семья стоит на первом месте, но если замаячит шанс выступить на Олимпиаде и возможность всем напомнить о том самом Александре Большунове, которого все боялись, то он сможет пожертвовать семьей. Он обязательно может вернуться на свой уровень!».