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«Он сможет пожертвовать семьей». Панжинский — о Большунове

Вице-чемпион Олимпийских игр Александр Панжинский в беседе с «СЭ» оценил нынешнюю форму Александра Большунова и его перспективы.

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
Источник: https://t.me/nalyzhi

«Большунов свой максимум показал еще в концовке того сезона. Мы ждем от Саши каких-то суперрезультатов, которые он и так регулярно показывает. Конечно, теоретические шансы того, что наши спортсмены поедут на международные старты, добавляет Большунову мотивации. Возможно, пик его карьеры уже позади, но он еще может показывать результат», — сказал Панжинский.

Отдельно специалист обратил внимание на изменения в жизни лыжника: «Сейчас у Александра еще родился второй ребенок и отвлекающих моментов станет еще больше. Понятное дело, что с учетом непонятного будущего российских лыжников для него сейчас семья стоит на первом месте, но если замаячит шанс выступить на Олимпиаде и возможность всем напомнить о том самом Александре Большунове, которого все боялись, то он сможет пожертвовать семьей. Он обязательно может вернуться на свой уровень!».

Внутри страны 29-летний спортсмен по-прежнему в числе сильнейших: в прошедшем сезоне он выиграл четыре золота чемпионата России и стал вторым в зачете Кубка страны, уступив только Сергею Ардашеву. Но международной практики трехкратный олимпийский чемпион Пекина-2022 лишен уже несколько лет: несмотря на выигранный Россией иск в CAS, нейтральный статус в лыжных гонках получили лишь единицы — Савелий Коростелев, Дарья Непряева и Никита Денисов, — а Большунов и Ардашев получили отказ по критериям FIS и пропустили Олимпиаду-2026 в Милане, которую сам лыжник называл «цирком».

Ситуация может измениться: в июле МОК временно восстановил ОКР и рекомендовал федерациям снять ограничения с россиян. Однако FIS сохранила действующие правила допуска на летний сезон и заявила, что проанализирует новые рекомендации при подготовке к зимним стартам. Сам Большунов уже высказывался резко, отмечая, что федерация игнорирует позицию МОК и действует по-своему.

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