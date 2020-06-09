Гимнастка Солдатова сфотографировалась в футболке на голое тело
Красота от Саши.
Красота от Саши.
Российская гимнастка Александра Солдатова поделилась необычными фото в своем инстаграме.
«Совсем скоро снимают самоизоляцию. Что первым делом будете делать? Не смогла выбрать одно фото: какое лучше?» — спросила у своих читателей спортсменка.
Позже Солдатова удалила свой пост. Вместо него четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике выложила новый, где продемонстрировала свою удивительную растяжку.
При этом поклонники Солдатовой представили свою версию удаленного поста гимнастки.
Илья Андреев