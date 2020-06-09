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17:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Гимнастка Солдатова сфотографировалась в футболке на голое тело

Красота от Саши.

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Российская гимнастка Александра Солдатова поделилась необычными фото в своем инстаграме.

«Совсем скоро снимают самоизоляцию. Что первым делом будете делать? Не смогла выбрать одно фото: какое лучше?» — спросила у своих читателей спортсменка.

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Позже Солдатова удалила свой пост. Вместо него четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике выложила новый, где продемонстрировала свою удивительную растяжку.

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При этом поклонники Солдатовой представили свою версию удаленного поста гимнастки.

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Илья Андреев

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