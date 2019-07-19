Ефимова готова выступить на 6-м чемпионате мира

Российская пловчиха Юлия Ефимова прилетела в Южную Корея на чемпионат мира по водным видам спорта. В Кванджу 27-летняя спортсменка выступит на своих коронных дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом.



Для Ефимовой этот чемпионат мира станет 6-м в ее карьере.