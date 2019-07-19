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17:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Ефимова готова выступить на 6-м чемпионате мира

Классическое фото от Юлии.

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20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Российская пловчиха Юлия Ефимова прилетела в Южную Корея на чемпионат мира по водным видам спорта. В Кванджу 27-летняя спортсменка выступит на своих коронных дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом.

Для Ефимовой этот чемпионат мира станет 6-м в ее карьере.

Во время загрузки произошла ошибка.

На первом чемпионате мира Ефимова выступила в 17 лет — в 2009-м в Риме она стала первой на дистанции 50 м. Всего у пловчихи 5 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали на ЧМ.

Илья Андреев

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