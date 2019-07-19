Ефимова готова выступить на 6-м чемпионате мира
Классическое фото от Юлии.
Классическое фото от Юлии.
Российская пловчиха Юлия Ефимова прилетела в Южную Корея на чемпионат мира по водным видам спорта. В Кванджу 27-летняя спортсменка выступит на своих коронных дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом.
Для Ефимовой этот чемпионат мира станет 6-м в ее карьере.
На первом чемпионате мира Ефимова выступила в 17 лет — в 2009-м в Риме она стала первой на дистанции 50 м. Всего у пловчихи 5 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали на ЧМ.
Илья Андреев