Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Вегас
23
Футбол. Сборные
11.06
Мексика
Камерун
22
Футбол. Кубок России
11.06
Краснодар
ЦСКА
П 5:6
11
Футбол. Сборные
12.06
Германия
Украина
33
Футбол. Сборные
12.06
Марокко
Кабо-Верде
00
Хоккей. НХЛ
14.06
Вегас
Флорида
Все события
Фоторепортажи
11«Манчестер Сити» разгромил «Реал» в полуфинале ЛЧ
18Акинфеев вытащил новую серию пенальти в «Лужниках»
11:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Пловчиха Кирпичникова сменила гражданство и выиграла два золота на чемпионате Франции

Пловчиха Анастасия Кирпичникова, которая сменила спортивное гражданство и стала выступать за сборную Франции, выиграла дистанцию 1500 метров вольным стилем на чемпионате страны в городе Ренн.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

22-летняя уроженка города Асбест в Свердловской области одержала победу с результатом 16 минут 4,89 секунды. Кирпичникова приблизилась к национальному рекорду (16.03,01), который в 2006 году установила Лор Манаду.

«Да, я хотела побить рекорд. Я давно не участвовала в таких соревнованиях, поэтому было тяжело. Но такова жизнь. Надеюсь, я смогу сделать это на чемпионате мира. Мне тяжело плавать одной, потому что я уже два года плаваю одна, и я надеюсь, что на крупных чемпионатах будет интереснее. У меня еще есть 800 метров и, может быть, даже 200 метров», — цитирует Кирпичникову официальный сайт Федерации плавания Франции.

Также Анастасия стала чемпионкой страны на дистанции 400 метров вольным стилем.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Бывший игрок «Спартака» и «Локомотива» Зе Луиш остался без клуба
Экс-нападающий «Спартака» Ширко попал в больницу из-за проблем с сердцем
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь