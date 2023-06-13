Пловчиха Кирпичникова сменила гражданство и выиграла два золота на чемпионате Франции

«Да, я хотела побить рекорд. Я давно не участвовала в таких соревнованиях, поэтому было тяжело. Но такова жизнь. Надеюсь, я смогу сделать это на чемпионате мира. Мне тяжело плавать одной, потому что я уже два года плаваю одна, и я надеюсь, что на крупных чемпионатах будет интереснее. У меня еще есть 800 метров и, может быть, даже 200 метров», — цитирует Кирпичникову официальный сайт Федерации плавания Франции.