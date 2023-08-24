Спортсмен из Афганистана не смог финишировать в заплыве на фестивале в Екатеринбурге

Инцидент произошел во время предварительных соревнований. Карими не смог финишировать в заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем. Пловцу помог выбраться из бассейна мужчина, который прыгнул с борта. После этого Карими унесли на носилках.

«Во время заплыва у спортсмена из Афганистана свело ногу. Персонал Дворца водных видов спорта помог атлету выбраться из воды и оказал всю необходимую медицинскую помощь. На данный момент здоровью спортсмена ничего не угрожает, его состояние оценено как удовлетворительное», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу соревнований.