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13:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Спортсмен из Афганистана не смог финишировать в заплыве на фестивале в Екатеринбурге

Пловец из Афганистана Мир Абдул Варен Карими не смог завершить заплыв на Международном фестивале университетского спорта из-за того, что у него свело ногу, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.

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Источник: Reuters

Инцидент произошел во время предварительных соревнований. Карими не смог финишировать в заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем. Пловцу помог выбраться из бассейна мужчина, который прыгнул с борта. После этого Карими унесли на носилках.

«Во время заплыва у спортсмена из Афганистана свело ногу. Персонал Дворца водных видов спорта помог атлету выбраться из воды и оказал всю необходимую медицинскую помощь. На данный момент здоровью спортсмена ничего не угрожает, его состояние оценено как удовлетворительное», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу соревнований.

Международный фестиваль университетского спорта проходит в Екатеринбурге и завершится 31 августа.

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