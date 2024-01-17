Российские пловцы не выступят на Олимпиаде в Париже
Российские пловцы и прыгуны в воду не зарегистрировались для участия в ЧМ по водным видам спорта на открытой воде, который станет последней возможностью отобраться на ОИ в Париже.
Российские пловцы и прыгуны в воду не зарегистрировались для участия в ЧМ по водным видам спорта на открытой воде, который станет последней возможностью отобраться на ОИ в Париже.
Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Катаре с 2 по 18 февраля. Срок подачи заявок на участие в турнире истек 16 января.
«После консультации с Aquatics Integrity Unit (отделом целостности водных видов спорта) можем подтвердить, что в настоящее время нет российских спортсменов, зарегистрированных для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе», — приводит слова представителя отдела коммуникаций World Aquatics ТАСС.
В сентябре World Aquatics допустила российских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. В настоящее время статусом нейтрального спортсмена обладает только пловец Иван Гирев.