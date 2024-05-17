17-летняя канадка побила мировой рекорд в комплексном плавании
Канадская пловчиха Саммер Макинтош установила новый мировой рекорд на дистанции 400 м комплексным плаванием во время национальных отборочных соревнований на Олимпиаду‑2024.
Канадская пловчиха Саммер Макинтош установила новый мировой рекорд на дистанции 400 м комплексным плаванием во время национальных отборочных соревнований на Олимпиаду‑2024.
17-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 4 минуты 24,38 секунды. Она побила свой же собственный рекорд, который был установлен год назад — 4 минуты 25,87 секунды.
Комплексное плавание представляет собой дисциплину, в ходе которой спортсмены поочередно плывут четырьмя разными стилями: баттерфляем, на спине, брассом и вольным.
Макинтош успешно квалифицировалась на Олимпиаду в Париже, которая станет для нее уже второй в карьере. Ранее она выступала на Играх в Токио и заняла четвертое место на дистанции 400 м вольным стилем. На тот момент ей было всего 14 лет. В Париж пловчиха отправится в качестве одной из главных звезд олимпийской сборной Канады.
Саммер Макинтош является четырехкратной чемпионкой мира. На ее счету по две победы на дистанциях 200 м баттерфляем и 400 м комплексным плаванием. На данный момент Макинтош принадлежат семь юниорских мировых рекордов.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. Ожидается, что в Париж смогут приехать около 80 спортсменов из России и Белоруссии.