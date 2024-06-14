Юлия Ефимова может не успеть отобраться на Олимпиаду в Париже

Ранее стало известно, что шестикратная чемпионка мира Ефимова получила нейтральный статус от Международной федерации плавания (World Aquatics), который позволяет ей выступить на Олимпиаде. Об этом сообщила пресс-служба Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit).

— Вы все-таки получили нейтральный статус?

— Да, мне его сегодня дали. Но большая проблема в том, что я не успеваю с международным отбором. Они все заканчиваются 23 июня — или прошли, или на будущей неделе проходят. В моих планах было выступить от клуба на турнире в Италии. Но они мне в итоге отказали в допуске. Еще я узнала, что Аня Егорова будет выступать во Франции, но уже было поздно — заявка там тоже закрыта.

— То есть вам нужен международный старт.

— Да, именно до 23 июня. Есть у World Aquatics список соревнований, на которых можно было отобраться. Такие у них правила. И вот все дедлайны сгорают на моих глазах, и я не знаю, что делать.

​​— Вы расстроились, что, скорее всего, не выступите на Олимпиаде?

— Сначала до меня долго доходило. Я как-то спокойно к этому отнеслась. Но потом меня на три дня просто вырубило, я даже плавать не могла и в зал ходить. Мозг не обманешь. А зачем это все тогда? Но потом опять взяла себя в руки, — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

В сентябре прошлого года World Aquatics объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ими ряда условий. В их числе выступление в нейтральном статусе.

МОК допустил россиян на Олимпийские игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев.