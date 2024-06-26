Превзошедшие чемпионов ОИ-2024 на Кубке России пловцы получат по 2 млн рублей
Финал Кубка России по плаванию пройдет в конце июля в Екатеринбурге.
Финал Кубка России по плаванию пройдет в конце июля в Екатеринбурге.
Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания, участники предстоящего финала Кубка России по плаванию, которые повторят или превзойдут результат победителя Олимпийских игр 2024 года в Париже в той же дисциплине, получат по 2 миллиона рублей призовых.
«Сумма призовых спортсмену, повторившему или превзошедшему результат чемпиона Олимпийских игр в Париже, увеличена до 2 млн руб. Сумма призовых за другие места будет указана в новом положении, которое будет опубликовано позднее», — сказали в федерации.
Финал Кубка России состоится с 23 по 28 июля в Екатеринбурге. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Почти все лидеры сборной России по плаванию заявляли, что не будут выступать в Париже в нейтральном статусе, и не пытались его получить. Сейчас подобный статус есть только у шестикратной чемпионки мира Юлии Ефимовой и Евгения Сомова. При этом Ефимова не смогла выполнить квалификационный норматив на дистанциях 100 и 200 метров брассом, и не сможет выступить на Олимпиаде. Сомов выполнил норматив на стометровке брассом и планирует принять участие в парижской Олимпиаде.