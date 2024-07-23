Юлия Ефимова сменила гостиницу на Кубке России по плаванию

Титулованная российская пловчиха Юлия Ефимова покинула гостиницу Екатеринбурга, которую раскритиковала в социальных сетях за недостаточно хорошие условия. Спортсменка приехала в город для участия в Кубке России по плаванию.

«Я переехала в другой отель, недалеко отсюда. Шикарное место, поэтому теперь не на что жаловаться. Да и там бы была, наверное, не против остаться, если бы нас поселили либо с командой, либо номер дали чуть побольше. Там еще кондиционеров нет. Я бы с удовольствием все окна закрыла, но кондиционера нет», — приводит слова Ефимовой ТАСС.

«Как правило, Юлия решает все вопросы самостоятельно. Поэтому я удивлен, что этот вопрос она не решила. К нам она за размещением кровати не обращалась», — сказал президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

32-летняя Юлия Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр и шестикратной чемпионкой мира. Олимпиада в Париже могла стать для спортсменки пятой в карьере, но Юлия не смогла выполнить квалификационный норматив на дистанциях 100 и 200 м брассом после того, как получила нейтральный статус от Международной федерации плавания.