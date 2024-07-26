Спортсменка июля: Юлия Ефимова (фото)

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Юлия Ефимова родилась в Грозном в 1992 году.

Начала заниматься плаванием в возрасте шести лет под руководством своего отца. В 2005 году спортсменка переехала в Таганрог, где начала тренироваться у известного тренера Ирины Вятчаниной. Под ее руководством Юлия добилась первых значительных спортивных успехов. В 2011 году Ефимова уехала тренироваться в Калифорнию.

Ефимова — шестикратная чемпионка мира, трехкратный призер Олимпиад, семикратная чемпионка Европы. Она стала рекордсменкой среди российских и советских пловцов по количеству медалей мировых первенств. Ее золото на чемпионате мире 2009 года стало первой наградой высшей пробы на мировых первенств для российского женского плавания.

В 2024 году Ефимова не смогла отобраться на Олимпиаду в Париже. После этого спортсменка заговорила об окончании карьеры. По ее словам, она планирует выступить на трех этапах Кубка мира в 2024 году. Также она заявила, что рассматривает возможность уйти из большого спорта по итогам года, но хочет завершить карьеру большой победой на значимом соревновании.