Спортсменка июля: Юлия Ефимова (фото)
Известная российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о своих планах на остаток 2024 года. Редакция Спорта Mail.ru собрала лучшие фото спортсменки.
Известная российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о своих планах на остаток 2024 года. Редакция Спорта Mail.ru собрала лучшие фото спортсменки.
Юлия Ефимова родилась в Грозном в 1992 году.
Начала заниматься плаванием в возрасте шести лет под руководством своего отца. В 2005 году спортсменка переехала в Таганрог, где начала тренироваться у известного тренера Ирины Вятчаниной. Под ее руководством Юлия добилась первых значительных спортивных успехов. В 2011 году Ефимова уехала тренироваться в Калифорнию.
Ефимова — шестикратная чемпионка мира, трехкратный призер Олимпиад, семикратная чемпионка Европы. Она стала рекордсменкой среди российских и советских пловцов по количеству медалей мировых первенств. Ее золото на чемпионате мире 2009 года стало первой наградой высшей пробы на мировых первенств для российского женского плавания.
В 2024 году Ефимова не смогла отобраться на Олимпиаду в Париже. После этого спортсменка заговорила об окончании карьеры. По ее словам, она планирует выступить на трех этапах Кубка мира в 2024 году. Также она заявила, что рассматривает возможность уйти из большого спорта по итогам года, но хочет завершить карьеру большой победой на значимом соревновании.
Она стала первой российской женщиной, завоевавшей золотую медаль на чемпионате мира по плаванию в 2009 году. Ефимова установила рекорд по количеству медалей чемпионатов мира среди отечественных пловцов (17), включая 6 золотых. Ее успех привел к признанию ее заслуженным мастером спорта России. В детстве Ефимова переехала в Волгодонск из-за войны в Чечне. Ее отец, Андрей Ефимов, был ее первым тренером, а позже ее готовила Ирина Вятчанина в Таганроге. В 2011 году она перебралась в Калифорнию, где тренировалась под руководством Дэвида Сало. Однако после допингового скандала в Рио-де-Жанейро в 2016 году она была вынуждена расстаться с Сало и возобновила тренировки под руководством своего отца.