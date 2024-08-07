18:28 (мск), источник: Спорт Mail

Олимпийский чемпион из Китая после Игр отправится пасти овец

Китайский рекордсмен мира по плаванию заявил, что после Олимпиады поедет помогать своему дедушке.

Источник: AP 2023

Двукратный олимпийский чемпион Пань Чжаньлэ после Олимпиады отправится на родину к дедушке, чтобы пасти овец. Его дедушка живёт в деревне в провинции Чжэцзян.

«На самом деле ему нравится сельская жизнь. Каждый раз, когда он приезжал ко мне в гости в прошлом, я почти не замечал его с мобильным телефоном. Вместо этого он предпочитает играть с животными, такими как собаки, овцы и коровы. Прогулка с овцами — это способ немного расслабиться. Овцы ждут его», — приводит слова дедушки спортсмена South China Morning Post.

20-летний Пань Чжаньлэ победил на дистанции 100 метров вольным стилем. Он обновил собственный мировой рекорд, показав результат 46,40.

Также спортсмен был в составе команды Китая, победившей в мужской эстафете 4×100 метров комплексом. Также Пань Чжаньлэ завоевал серебряную медаль в смешанной эстафете 4×100 метров комплексом.

XXXIII Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.

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