Олимпийский чемпион из Китая после Игр отправится пасти овец

Двукратный олимпийский чемпион Пань Чжаньлэ после Олимпиады отправится на родину к дедушке, чтобы пасти овец. Его дедушка живёт в деревне в провинции Чжэцзян.

«На самом деле ему нравится сельская жизнь. Каждый раз, когда он приезжал ко мне в гости в прошлом, я почти не замечал его с мобильным телефоном. Вместо этого он предпочитает играть с животными, такими как собаки, овцы и коровы. Прогулка с овцами — это способ немного расслабиться. Овцы ждут его», — приводит слова дедушки спортсмена South China Morning Post.