Олимпийский чемпион из Китая после Игр отправится пасти овец
Китайский рекордсмен мира по плаванию заявил, что после Олимпиады поедет помогать своему дедушке.
Китайский рекордсмен мира по плаванию заявил, что после Олимпиады поедет помогать своему дедушке.
Двукратный олимпийский чемпион Пань Чжаньлэ после Олимпиады отправится на родину к дедушке, чтобы пасти овец. Его дедушка живёт в деревне в провинции Чжэцзян.
«На самом деле ему нравится сельская жизнь. Каждый раз, когда он приезжал ко мне в гости в прошлом, я почти не замечал его с мобильным телефоном. Вместо этого он предпочитает играть с животными, такими как собаки, овцы и коровы. Прогулка с овцами — это способ немного расслабиться. Овцы ждут его», — приводит слова дедушки спортсмена South China Morning Post.
20-летний Пань Чжаньлэ победил на дистанции 100 метров вольным стилем. Он обновил собственный мировой рекорд, показав результат 46,40.
Также спортсмен был в составе команды Китая, победившей в мужской эстафете 4×100 метров комплексом. Также Пань Чжаньлэ завоевал серебряную медаль в смешанной эстафете 4×100 метров комплексом.
XXXIII Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.