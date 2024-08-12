Олимпийский чемпион из Ирландии госпитализирован после заплыва в Сене

«Я невероятно разочарован тем, что упустил возможность быть знаменосцем. Вчера я в срочном порядке отправился в больницу, так как мне было очень плохо из-за инфекции. Сейчас я прохожу лечение и чувствую себя лучше. Вчера меня рвало, и была диарея. Качество Сены подтверждено», — приводит комментарий Уиффена RMC Sport в социальных сетях.