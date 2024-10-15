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Фанаты раскритиковали Ефимову за видео с собакой на вейксерфе

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова опубликовала в соцсетях видео с собакой на вейксерфе.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

32-летняя пловчиха каталась на доске по Дону и поставила на вейкборд свою собаку породы помски.

«Мы сделали это», — написала Ефимова под видео.

Болельщики неоднозначно отнеслись к данному видео и обрушились на Ефимову с критикой. Под публикацией можно найти следующие комментарии:

  • «Зачем мучить животных?»;
  • «Это точно не плавание, но хайпово! Лучше бы улучшила стиль»;
  • «Собаке это надо?»;
  • «Всегда в таких ситуациях жалко животных. Их, увы, никто не спрашивает»;
  • «Собака — это не игрушка».

Ефимова является бронзовым призером Олимпиады-2012 в Лондоне (200 м брассом) и двукратным серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио (100 и 200 м брассом). Минувшим летом 32-летняя пловчиха получила нейтральный статус, но не сумела отобраться на Олимпиаду в Париже. Ефимова допустила, что продолжит выступать на международном уровне до Олимпиады‑2028 в Лос‑Анджелесе.

В сентябре Ефимова сообщила, что пропустит ЧМ на короткой воде из-за нападения бродячей собаки.