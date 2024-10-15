Фанаты раскритиковали Ефимову за видео с собакой на вейксерфе

Ефимова является бронзовым призером Олимпиады-2012 в Лондоне (200 м брассом) и двукратным серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио (100 и 200 м брассом). Минувшим летом 32-летняя пловчиха получила нейтральный статус, но не сумела отобраться на Олимпиаду в Париже. Ефимова допустила, что продолжит выступать на международном уровне до Олимпиады‑2028 в Лос‑Анджелесе.