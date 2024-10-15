Фанаты раскритиковали Ефимову за видео с собакой на вейксерфе

32-летняя пловчиха каталась на доске по Дону и поставила на вейкборд свою собаку породы помски.
«Мы сделали это», — написала Ефимова под видео.
Болельщики неоднозначно отнеслись к данному видео и обрушились на Ефимову с критикой. Под публикацией можно найти следующие комментарии:
- «Зачем мучить животных?»;
- «Это точно не плавание, но хайпово! Лучше бы улучшила стиль»;
- «Собаке это надо?»;
- «Всегда в таких ситуациях жалко животных. Их, увы, никто не спрашивает»;
- «Собака — это не игрушка».
Ефимова является бронзовым призером Олимпиады-2012 в Лондоне (200 м брассом) и двукратным серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио (100 и 200 м брассом). Минувшим летом 32-летняя пловчиха получила нейтральный статус, но не сумела отобраться на Олимпиаду в Париже. Ефимова допустила, что продолжит выступать на международном уровне до Олимпиады‑2028 в Лос‑Анджелесе.
В сентябре Ефимова сообщила, что пропустит ЧМ на короткой воде из-за нападения бродячей собаки.