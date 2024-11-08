«Я собаку еле-еле вывожу». Юлия Ефимова — о том, почему не обзавелась семьей

«Считаю ли проблемой то, что в 32 года не замужем? Для меня лично это не проблема, это проблема для общества. Давят постоянно, конечно. “Че ты херней страдаешь, плаваешь, когда ты, блин, уже родишь детей?” Это самый главный вопрос. Большинство говорит, что у тебя слишком высокие запросы, стандарты, ты должна понизить свою планку и с первым попавшимся рожать детей. Я понимаю, что вроде как надо, и вроде как время, тикают часики, но я не хочу просто так. Я не хочу разводиться — 100 процентов. У меня страх развода. Сидеть одна с ребенком… Я хочу семью полноценную», — сказала титулованная пловчиха в интервью Вите Кравченко на его YouTube-канале.
«У меня сейчас собака, я ее еле-еле вывожу. Ты должен все свое время тратить. Я не хочу, как большинство нас росло — просто ненужными особо. Потом вырастаешь, у тебя есть какие-то проблемы, комплексы. Это потому, что родители работают и им тупо некогда. У меня был, слава богу, спорт, и у меня пошло все это в правильное русло. А у других детей — нет», — отметила Юлия.
«На самом деле, это все фигня. Я просто не встретила своего человека. Если бы я его встретила, я бы уже давно завела детей, поженилась бы и вообще жила бы другой жизнью. Хотя не факт, что я бы плавание бросила, потому что я люблю его. Может, я рожу и вернусь. Но просто я не встретила такого человека, которому я бы сказала: “Окей, я с тобой пойду по жизни”. Не было такого», — добавила Ефимова.
Юлия Ефимова является шестикратной чемпионкой мира по плаванию и семикратной чемпионкой Европы.