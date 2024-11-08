«Я собаку еле-еле вывожу». Юлия Ефимова — о том, почему не обзавелась семьей

«Считаю ли проблемой то, что в 32 года не замужем? Для меня лично это не проблема, это проблема для общества. Давят постоянно, конечно. “Че ты херней страдаешь, плаваешь, когда ты, блин, уже родишь детей?” Это самый главный вопрос. Большинство говорит, что у тебя слишком высокие запросы, стандарты, ты должна понизить свою планку и с первым попавшимся рожать детей. Я понимаю, что вроде как надо, и вроде как время, тикают часики, но я не хочу просто так. Я не хочу разводиться — 100 процентов. У меня страх развода. Сидеть одна с ребенком… Я хочу семью полноценную», — сказала титулованная пловчиха в интервью Вите Кравченко на его YouTube-канале.