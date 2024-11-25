Барко: летом мог перейти в «Зенит», но выбрал «Спартак»

«Правда ли, что этим летом я мог перейти в “Зенит”? Да. Но я больше заинтересовался предложением “Спартака” и решил играть здесь, потому что это великий клуб. Я очень счастлив. “Спартак” проявлял больше интереса и поэтому я решил приехать сюда», — рассказал Барко.