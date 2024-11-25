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Барко: летом мог перейти в «Зенит», но выбрал «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко подтвердил, что минувшим летом он мог перейти в «Зенит». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
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«Правда ли, что этим летом я мог перейти в “Зенит”? Да. Но я больше заинтересовался предложением “Спартака” и решил играть здесь, потому что это великий клуб. Я очень счастлив. “Спартак” проявлял больше интереса и поэтому я решил приехать сюда», — рассказал Барко.

Барко перешел в «Спартак» в июле 2024 года из «Ривер Плейта» за 14 млн евро. 25-летний аргентинец провел за красно-белых 19 матчей, в которых забил семь мячей и отдал шесть голевых передач.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенит» на восемь очков. В воскресенье, 1 декабря, красно-белые на выезде сыграют против «Краснодара». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.