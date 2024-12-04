Рекордсменка мира из России рассказала о желании пожить в Нью-Йорке

Евгения Чикунова живет и тренируется в Санкт-Петербурге. В апреле 2023 года на чемпионате России она установила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом.
«Хотелось бы пожить в Нью-Йорке? Конечно, да. Скажу честно, несмотря на то, что много информации о бездомных, мусоре и прочем, мне хотелось бы как минимум узнать, что такое Нью-Йорк и как там живется. В целом я очень люблю путешествия, поэтому с удовольствием хотела бы открывать для себя новые города и новые страны», — приводит слова спортсменки РИА Новости.
Также 20-летняя пловчиха рассказала, какие подарки любит получать от поклонников.
«Конечно, пишут поклонники, но я им не отвечаю. И слава богу, мне не отправляют цветы, потому что я их не люблю. Я не получаю от них вообще никаких эмоций. Это пустая трата денег только потому, что мне ни горячо, ни холодно от их наличия. Мне очень нравится, когда подарок сделан своими руками или это что-то необычное. Я очень люблю маленькие милые подарки. Даже маленькая шоколадка — это очень приятно, потому что просто кому-то захотелось меня порадовать», — заявила Чикунова.
Чикунова — серебряный призер чемпионата мира, многократная чемпионка России, чемпионка Европы и чемпионка мира среди юниоров. 26 июля 2024 года на Кубке России по плаванию преодолела дистанцию 100 метров брассом за 1 минуту 5,26 секунды, что на 0,02 секунды выше результата победительницы Олимпийских игр 2024 в Париже Татьяны Смит из ЮАР на этой же дистанции.
В апреле 2024 года Евгения отказалась от участия в Олимпийских играх 2024 в Париже в нейтральном статусе из-за условий Международного олимпийского комитета.