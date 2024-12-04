Рекордсменка мира из России рассказала о желании пожить в Нью-Йорке

«Конечно, пишут поклонники, но я им не отвечаю. И слава богу, мне не отправляют цветы, потому что я их не люблю. Я не получаю от них вообще никаких эмоций. Это пустая трата денег только потому, что мне ни горячо, ни холодно от их наличия. Мне очень нравится, когда подарок сделан своими руками или это что-то необычное. Я очень люблю маленькие милые подарки. Даже маленькая шоколадка — это очень приятно, потому что просто кому-то захотелось меня порадовать», — заявила Чикунова.