В США пловчихи через суд требуют аннулировать результаты трансгендера

Бывшие члены сборной Пеннсильванского университета (UPenn) по плаванию требуют аннулировать результаты по плаванию среди женщин, показанные пловчихой‑трансгендером Лией Томас.
Грейс Эстабрук, Эллен Холмквист и Марго Качоровски подали в суд на UPenn, Гарвардский университет, NCAA и Совет президентов Лиги плюща из‑за «травмирующего» опыта совместной работы в одной команде с Томас.
Эстабрук, Качоровски и Холмквист утверждают, что участие Томас в соревнованиях в качестве женщины за команду UPenn нарушило их права. Они обвиняют учреждения в нарушении федерального закона, поскольку Томас было позволено плавать вместе с женщинами и пользоваться их раздевалками в сезоне 2021/22.
Лия является биологическим мужчиной. С 2017-го по 2020 год она выступала за мужскую команду по плаванию UPenn под именем Уилл Томас.
Уилл Томас был 462-м номером мужского рейтинга NCAA, но после смены пола стал звездой женского студенческого плавания в США. В сезоне-2022 Лия побила множество национальных рекордов и оказалась в центре спора о допустимости участия трансгендеров в женских соревнованиях.
Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете сменившим пол мужчинам соревноваться с женщинами.