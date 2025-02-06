В США пловчихи через суд требуют аннулировать результаты трансгендера

Эстабрук, Качоровски и Холмквист утверждают, что участие Томас в соревнованиях в качестве женщины за команду UPenn нарушило их права. Они обвиняют учреждения в нарушении федерального закона, поскольку Томас было позволено плавать вместе с женщинами и пользоваться их раздевалками в сезоне 2021/22.