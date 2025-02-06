Трамп подписал указ о запрете сменившим пол мужчинам соревноваться с женщинами

Как отметила ранее в среду на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, Трамп ожидает, что Олимпийский комитет США и Национальная студенческая атлетическая ассоциация более не будут позволять мужчинам принимать участие в состязаниях в женских видах спорта. При этом она не ответила на вопрос, как новый указа Трампа повлияет на правила проведения в 2028 году летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и будет ли там разрешено сменившим пол мужчинам принимать участие в женских состязаниях.