Спортсмены едят это на ночь и не толстеют: главные секреты вечернего рациона

Если хочется чего-то горячего и сытного на ужин, то омлет или яичница — отличный вариант, так как яйца богаты незаменимыми аминокислотами, витаминами D, B12 и холином, которые поддерживают работу мозга, иммунитет и обмен веществ. При этом омлет остается низкокалорийным блюдом, особенно если приготовить его с овощами, например, шпинатом и помидорами. Боец ММА Конор Макгрегор признается, что часто заканчивает день омлетом с зеленью и грибами.