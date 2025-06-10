Пловцам из России запретили говорить с прессой на Универсиаде в Германии

Российские пловцы и прыгуны в воду не смогут давать интервью прессе на Универсиаде в Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации университетского спорта (FISU).
«Поскольку FISU всегда придерживается правил международных федераций, пловцы из России и Белоруссии, имеющие нейтральный статус, не смогут общаться со СМИ на Всемирной универсиаде 2025 года», — заявил представитель пресс-службы.
Напомним, в 2023 году Международная федерация плавания World Aquatics объявила о допуске российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой организации. Однако атлеты должны выполнить ряд условий, в том числе и выступление под нейтральным флагом — без какой-либо национальной символики.
В июле в Германии пройдет Всемирная летняя универсиада — 2025. Сейчас в заявке от России около 150 спортсменов по девяти видам спорта и 50 тренеров. Соревнования по плаванию и прыжкам в воду примет Берлин.