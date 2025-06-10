Пловцам из России запретили говорить с прессой на Универсиаде в Германии

Напомним, в 2023 году Международная федерация плавания World Aquatics объявила о допуске российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой организации. Однако атлеты должны выполнить ряд условий, в том числе и выступление под нейтральным флагом — без какой-либо национальной символики.