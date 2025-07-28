ЧМ по водным видам с россиянами, «Урал» на пути в РПЛ и «тысячник» в Монреале: что смотреть сегодня

Первая лига. «Урал» — «Черноморец»
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Вот уже второй сезон екатеринбургский «Урал» начинает в Первой лиге и не оставляет надежд на переход в РПЛ. После 1-го тура у команды 3 очка и седьмое место в турнирной таблице. В случае победы над «Черноморцем» екатеринбуржцы смогут подняться аж на пять строк и стать как минимум третьими.
«Черноморцу», конечно, тоже важно победить или хотя бы не проиграть, ведь пока что клуб в нижней части таблицы на 12-м месте. Встреча этих команд станет заключительной для 2-го тура. В следующий раз борьба продолжится со 2 августа.
Продолжаем следить за «Уралом» и его попытками вернуться в высший дивизион.
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Россияне в плавании и в прыжках в воду
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Россияне на международной арене — фраза, которую мечтает услышать каждый болельщик из России. В этот раз World Aquatics допустила наших атлетов даже до командных соревнований. Вот список тех, кто будет соревноваться сегодня, 28 июля в Сингапуре:
Плавание
- Данил Семьянинов и Кирилл Пригода — финал 100 м брассом у мужчин в 14:02 мск
- Дарья Клепикова — 100 м баттерфляем у женщин 14:10 мск
- Мирон Лифинцев и Климент Колесников — полуфинал 100 м на спине в 14:18 мск
- Евгения Чикунова — полуфинал 100 м брассом у женщин в 14:28 мск
- Алина Гайфутдинова — полуфинал 100 м на спине в 14:52 мск
Прыжки в воду
- Анна Конаныхина и Александра Кедрина — финал в синхронных прыжках в воду в 13:02 мск
WTA−1000 в Монреале. Матчи Камиллы Рахимовой и Анны Блинковой
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«Тысячник» в Монреале готовит теннисистов к завершению сезона. Сегодня в 1/64 финала на корт выйдут две россиянки.
Камилла Рахимова, прошедшая квалификацию, встретится с Кайлой Кросс из Канады, попавшей в сетку по «уайлд кард». Анна Блинкова сразится с американкой Кэролайн Доулхайд.
Россиянки ранее не встречались с этими соперницами на корте. Рахимова в своем матче является фавориткой, а вот у Блинковой и Доулхайд шансы более-менее равны. Однако мы безоговорочно верим в успех российских спортсменок.