ЧМ по водным видам с россиянами, «Урал» на пути в РПЛ и «тысячник» в Монреале: что смотреть сегодня

Вот уже второй сезон екатеринбургский «Урал» начинает в Первой лиге и не оставляет надежд на переход в РПЛ. После 1-го тура у команды 3 очка и седьмое место в турнирной таблице. В случае победы над «Черноморцем» екатеринбуржцы смогут подняться аж на пять строк и стать как минимум третьими.