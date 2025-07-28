Российский пловец назвал позором свое выступление на чемпионате мира

Спортсмен из России проплыл дистанцию за 59,01 секунды.
Победу одержал китаец Цинь Хайян с результатом 58,23 секунды. Второе место занял итальянец Николо Мартиненги (58,58), тройку призеров замкнул Денис Петрашов из Кыргызстана (58,88).
Сразу после финиша Пригода был дисквалифицирован за нарушение правил заплыва брассом. Спортсмен был разочарован таким результатом.
«Позор, если честно. Даже стыдно что-то говорить. Нет слов пока, если честно. Время в предварительном заплыве, мне надо было просто повторить его, а я не знаю… Меня ещё и сняли, отлично», — приводит слова Пригоды «Чемпионат».
Вместо Кирилла четвертым стал Каспар Корбо из Нидерландов с результатом 59.06 секунд. Другой россиянин Данил Семьянинов занял восьмое место (59,55).