Российский пловец назвал позором свое выступление на чемпионате мира

«Позор, если честно. Даже стыдно что-то говорить. Нет слов пока, если честно. Время в предварительном заплыве, мне надо было просто повторить его, а я не знаю… Меня ещё и сняли, отлично», — приводит слова Пригоды «Чемпионат».