Чикунова вышла в финал ЧМ на дистанции 100 метров брассом

«Стоит понимать, что у нас есть темные лошадки, которые, скорее всего, берегут силы на финал. Как это было с Кейт Дуглас, которая сейчас отобралась первой, а утром была за мной с шестым временем. Поэтому нельзя расслабляться, надо работать еще сильнее», — приводит слова россиянки ТАСС.