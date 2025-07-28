Чикунова вышла в финал ЧМ на дистанции 100 метров брассом

Евгения Чикунова показала результат 1 минута 5,97 секунды. В финал не смогли отобраться олимпийские чемпионки американка Лилли Кинг и представительница Литвы Рута Мейлутите.
«Стоит понимать, что у нас есть темные лошадки, которые, скорее всего, берегут силы на финал. Как это было с Кейт Дуглас, которая сейчас отобралась первой, а утром была за мной с шестым временем. Поэтому нельзя расслабляться, надо работать еще сильнее», — приводит слова россиянки ТАСС.
«Стало морально полегче, потому что на данный момент я сделала все, что требовалось — я отобралась в финал», — добавила Чикунова.
Лучшее время в полуфиналах показала американка Кейт Дуглас. Также в финальном заплыве примут участие итальянка Анита Боттаццо, китаянка Тан Цяньтин, Алино Змушко из Беларуси, японка Сатоми Судзуки, немка Анна Элендт и представительница Литвы Котрина Тетеревкова.
Финальный заплыв на дистанции 100 м брассом у женщин пройдет 29 июля. Чемпионат мира завершится 3 августа.