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Чикунова вышла в финал ЧМ на дистанции 100 метров брассом

Россиянка Евгения Чикунова показала в полуфинале четвертое время и будет бороться за медали на дистанции 100 м брассом на чемпионата мира по водным видам спорта.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Евгения Чикунова показала результат 1 минута 5,97 секунды. В финал не смогли отобраться олимпийские чемпионки американка Лилли Кинг и представительница Литвы Рута Мейлутите.

«Стоит понимать, что у нас есть темные лошадки, которые, скорее всего, берегут силы на финал. Как это было с Кейт Дуглас, которая сейчас отобралась первой, а утром была за мной с шестым временем. Поэтому нельзя расслабляться, надо работать еще сильнее», — приводит слова россиянки ТАСС.

«Стало морально полегче, потому что на данный момент я сделала все, что требовалось — я отобралась в финал», — добавила Чикунова.

Лучшее время в полуфиналах показала американка Кейт Дуглас. Также в финальном заплыве примут участие итальянка Анита Боттаццо, китаянка Тан Цяньтин, Алино Змушко из Беларуси, японка Сатоми Судзуки, немка Анна Элендт и представительница Литвы Котрина Тетеревкова.

Финальный заплыв на дистанции 100 м брассом у женщин пройдет 29 июля. Чемпионат мира завершится 3 августа.