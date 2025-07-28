«Мир уплыл». Тренер сборной России — об уровне конкуренции на ЧМ

Российские спортсмены выступают на мировом первенстве в нейтральном статусе. С их последнего выступления на мировом первенстве прошло шесть лет.
«Мы не были на мировой арене достаточное количество времени. Мир уплыл — секунды стали совсем другие, результаты уплыли далеко наверх. Когда Евгений Рылов плавал 100-метровку за 52 секунды, никого и рядом не было, Климент Колесников только подключался. Сейчас мы плывем 52,5 секунды и еле-еле попадаем с Мироном Лифинцевым в финал. За шесть лет мир стал другим — он изменился», — приводит слова Шишина ТАСС.
При этом Александр Шишин отметил, что выступление в Сингапуре позволит тренерам скорректировать работу на будущее.
После двух соревновательных дней у российских пловцов нет медалей на чемпионате мира. В понедельник Кирилл Пригода стал четвертым на 100 м брассом, но его дисквалифицировали за нарушение при повороте, Дарья Клепикова финишировала пятой на 100 м баттерфляем.
29 финала пройдут финалы с участием пловцов из России. Евгения Чикунова вышла в финал стометровки брассом с четвертым результатом. Климент Колесников и Мирон Лифинцев будут бороться за медали на дистанции 100 метров на спине.