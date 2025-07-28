«Мир уплыл». Тренер сборной России — об уровне конкуренции на ЧМ

«Мы не были на мировой арене достаточное количество времени. Мир уплыл — секунды стали совсем другие, результаты уплыли далеко наверх. Когда Евгений Рылов плавал 100-метровку за 52 секунды, никого и рядом не было, Климент Колесников только подключался. Сейчас мы плывем 52,5 секунды и еле-еле попадаем с Мироном Лифинцевым в финал. За шесть лет мир стал другим — он изменился», — приводит слова Шишина ТАСС.