Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Плавание
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пригода вышел в полуфинал ЧМ на дистанции 50 метров брассом

Российский пловец Кирилл Пригода пробился в полуфинал чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 50 метров брассом.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: David Damnjanovic/DeFodi Images via Getty Images

Вместе с Пригодой в полуфинал квалифицировался Иван Кожакин. Пригода показал время 26,76 секунды и занял четвертое место. У Кожакина (26,77) пятое время.

Вчера, 28 июля, Кирилл Пригода выступал в финале на дистанции 100 метров брассом. Россиянин приплыл к финишу четвертым, но был дисквалифицирован за нарушение правил при выполнении поворота.

Пригода был разочарован таким результатом.

«Позор, если честно. Даже стыдно что-то говорить. Нет слов пока, если честно. Время в предварительном заплыве, мне надо было просто повторить его, а я не знаю… Меня еще и сняли, отлично», — приводит слова российского спортсмена «Чемпионат».

После двух соревновательных дней у российских пловцов нет медалей чемпионата мира. Всего в копилке сборной России 9 медалей турнира, в том числе три золота. Они были добыты усилиями синхрониста Александра Мальцева, который завоевал два золота в соло. Также Мальцев и его партнерша по микст-дуэету Майя Гурбанбердиева принесли России еще одну награду высшей пробы.

Сегодня, 29 июля, на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре пройдут финалы с участием пловцов из России. Евгения Чикунова поборется за награды на дистанции 100 метров брассом. Климент Колесников и Мирон Лифинцев попробуют завоевать медали на дистанции 100 метров на спине.