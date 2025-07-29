Пригода вышел в полуфинал ЧМ на дистанции 50 метров брассом

После двух соревновательных дней у российских пловцов нет медалей чемпионата мира. Всего в копилке сборной России 9 медалей турнира, в том числе три золота. Они были добыты усилиями синхрониста Александра Мальцева, который завоевал два золота в соло. Также Мальцев и его партнерша по микст-дуэету Майя Гурбанбердиева принесли России еще одну награду высшей пробы.