Пригода вышел в полуфинал ЧМ на дистанции 50 метров брассом

Вместе с Пригодой в полуфинал квалифицировался Иван Кожакин. Пригода показал время 26,76 секунды и занял четвертое место. У Кожакина (26,77) пятое время.
Вчера, 28 июля, Кирилл Пригода выступал в финале на дистанции 100 метров брассом. Россиянин приплыл к финишу четвертым, но был дисквалифицирован за нарушение правил при выполнении поворота.
Пригода был разочарован таким результатом.
«Позор, если честно. Даже стыдно что-то говорить. Нет слов пока, если честно. Время в предварительном заплыве, мне надо было просто повторить его, а я не знаю… Меня еще и сняли, отлично», — приводит слова российского спортсмена «Чемпионат».
После двух соревновательных дней у российских пловцов нет медалей чемпионата мира. Всего в копилке сборной России 9 медалей турнира, в том числе три золота. Они были добыты усилиями синхрониста Александра Мальцева, который завоевал два золота в соло. Также Мальцев и его партнерша по микст-дуэету Майя Гурбанбердиева принесли России еще одну награду высшей пробы.
Сегодня, 29 июля, на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре пройдут финалы с участием пловцов из России. Евгения Чикунова поборется за награды на дистанции 100 метров брассом. Климент Колесников и Мирон Лифинцев попробуют завоевать медали на дистанции 100 метров на спине.