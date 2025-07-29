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Российские пловцы остались без медалей ЧМ на 100 м на спине

Климент Колесников показал в финале шестой результат, Мирон Лифинцев стал седьмым.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Егор Алеев/ТАСС

Российский пловец Климент Колесников занял только шестое место на дистанции 100 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. 25-летний Колесников показал результат 52,38 секунды. 19-летний Мирон Лифинцев, пятикратный чемпион мира на короткой воде, показал в финале седьмой результат (52,51).

Победу одержал Питер Кетзе из ЮАР (51,85), вторым стал итальянец Томас Чеккон (51,90), третьим — француз Йоанн Ндойе-Бруар (51,92).

Климент Колесников — двукратный призер Игр в Токио и трехкратный медалист чемпионатов мира. Ему принадлежит мировой рекорд на 50-метровке на спине (23,55). 19-летний Мирон Лифинцев — пятикратный чемпион мира на короткой воде.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа.

Последний раз российские пловцы, прыгуны в воду, представители синхронного плавания участвовали в ЧМ по водным видам спорта шесть лет назад — в южнокорейском Кванджу. Тогда у российских пловцов было 16 медалей (3−7−6).