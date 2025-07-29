Российские пловцы остались без медалей ЧМ на 100 м на спине

Российский пловец Климент Колесников занял только шестое место на дистанции 100 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. 25-летний Колесников показал результат 52,38 секунды. 19-летний Мирон Лифинцев, пятикратный чемпион мира на короткой воде, показал в финале седьмой результат (52,51).
Победу одержал Питер Кетзе из ЮАР (51,85), вторым стал итальянец Томас Чеккон (51,90), третьим — француз Йоанн Ндойе-Бруар (51,92).
Климент Колесников — двукратный призер Игр в Токио и трехкратный медалист чемпионатов мира. Ему принадлежит мировой рекорд на 50-метровке на спине (23,55). 19-летний Мирон Лифинцев — пятикратный чемпион мира на короткой воде.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа.
Последний раз российские пловцы, прыгуны в воду, представители синхронного плавания участвовали в ЧМ по водным видам спорта шесть лет назад — в южнокорейском Кванджу. Тогда у российских пловцов было 16 медалей (3−7−6).