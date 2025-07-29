Российские пловцы остались без медалей ЧМ на 100 м на спине

Российский пловец Климент Колесников занял только шестое место на дистанции 100 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. 25-летний Колесников показал результат 52,38 секунды. 19-летний Мирон Лифинцев, пятикратный чемпион мира на короткой воде, показал в финале седьмой результат (52,51).