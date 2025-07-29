Чикунова не смогла выиграть медаль ЧМ на дистанции 100 м брассом

После трех соревновательных дней у пловцов из России нет медалей чемпионата мира. Всего в копилке сборной России 10 медалей турнира, в том числе три золота. Они были добыты усилиями синхрониста Александра Мальцева, который завоевал два золота в соло. Также Мальцев и его партнерша по микст-дуэту Майя Гурбанбердиева принесли России еще одну награду высшей пробы.