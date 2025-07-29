Чикунова не смогла выиграть медаль ЧМ на дистанции 100 м брассом

Чикунова показала результат 1.06,04. Победу в этой дисциплине сенсационно одержала пловчиха из Германии Анна Элендт, показав результат 1.05,19. Второе место заняла олимпийская чемпионка Парижа и рекордсменка мира на этой дистанции американка Кейт Дугласс с отставанием 0,08 секунды. Третье место осталось за представительницей Китая Тан Цяньтин (+0,45).
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.
Последний раз российские пловцы, прыгуны в воду, представители синхронного плавания участвовали в ЧМ по водным видам спорта шесть лет назад — в южнокорейском Кванджу. Тогда у российских пловцов было 16 медалей (3−7−6).
После трех соревновательных дней у пловцов из России нет медалей чемпионата мира. Всего в копилке сборной России 10 медалей турнира, в том числе три золота. Они были добыты усилиями синхрониста Александра Мальцева, который завоевал два золота в соло. Также Мальцев и его партнерша по микст-дуэту Майя Гурбанбердиева принесли России еще одну награду высшей пробы.