Евгения Чикунова с лучшим результатом вышла в полуфинал ЧМ

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре и завершится 3 августа. В копилке сборной России 12 медалей турнира, в том числе четыре золота. Вчера, 30 июля, российские пловцы Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова завоевали золото в смешанной эстафете 4×100 м комплекс.