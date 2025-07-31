Евгения Чикунова с лучшим результатом вышла в полуфинал ЧМ

20-летняя Чикунова показала лучшее время в предварительных заплывах — 2 минуты 22,30 секунды, опередив олимпийскую чемпионку Парижа в этой дисциплине американку Кейт Дугласс (2.23,28).
Также в полуфиналы чемпионата мира вышли россияне Дарья Клепикова и Дарья Трофимова (100 м вольный стиль), Александр Жигалов и Кирилл Пригода (200 м брасс).
Полуфинальные заплывы пройдут позднее в четверг, 31 июля.
Напомним, на чемпионате России по плаванию в Казани 21 апреля 2023 года Евгения Чикунова побила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом, показав результат 2 минуты 17,55 секунды. Ранее рекорд мира принадлежал Татьяне Скунмейкер из ЮАР (2 минуты 18,95 секунды).
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре и завершится 3 августа. В копилке сборной России 12 медалей турнира, в том числе четыре золота. Вчера, 30 июля, российские пловцы Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова завоевали золото в смешанной эстафете 4×100 м комплекс.