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Заключительный день ЧМ-2025 по водным видам, матч Андрея Рублева в ⅛ финала в Торонто, матчи 3-го тура РПЛ: что посмотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях воскресенья, 3 августа, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Мир РПЛ. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА

Где смотреть: «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko

3 августа продолжается 3-й тур Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Расписание игрового дня:

13:30 — «Акрон» — «Спартак»

15:45 — «Балтика» — «Оренбург»

18:00 — «Зенит» — ЦСКА

20:30 — «Динамо» Махачкала — «Ахмат»

Встреча ЦСКА и «Зенита» будет, вероятно, самым главным и интересным событием тура. Это борьба двух топовых команд лиги.

«Зенит» начал этот сезон разгромно, забрав максимальные шесть очков после 2-х туров. У ЦСКА сейчас четыре очка, что дает москвичам мотивацию победить, чтобы «подвинуть» соперника.

Петербуржцы, в свою очередь, явно не планируют второй сезон подряд оставаться без чемпионского титула. В межсезонье тренерский штаб Сергея Семака был оставлен для дальнейшего сотрудничества, теперь ему нужно оправдать надежды и выполнить поставленную задачу.

Ждем серьезной борьбы в этом матче!

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Российские атлеты продолжают борьбу

Где смотреть: Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Страна, а также на сайте сервиса Eurovision Sport

3 августа — заключительный день чемпионата мира по водным видам спорта — 2025. Тем не менее, для пловцов и прыгунов в воду это не повод расслабляться.

На полтиннике у спинистов главными фаворитами считаются россияне Климент Колесников и Павел Самусенко. Героем дня может стать Климент, в активе которого пока нет ни одной победы на крупных стартах.

Напомним, что в активе у сборной России 14 наград. Она на пятом месте в общем медальном зачете и превосходит добрую часть европейских сборных за исключением Германии.

WTA-1000 в Торонто. Матч Андрея Рублева

Где смотреть: трансляции отдельных матчей на сайтах букмекеров

В первые в текущем сезоне Андрей Рублев добрался до ⅛ финала «мастерса». Теперь за эту возможность он будет держаться руками и ногами. Главное — успевать еще и выигрывать.

Его соперник — испанец Алехандро Давидович-Фокина — хорошо играет на харде и сейчас у него победная серия на этом покрытии, но у россиянина явно есть туз в рукаве — пять побед из шести матчей в личных встречах.

Мы верим в победу Андрея Рублева, но даже если фортуна в этот раз не будет на его стороне, он явно сможет дать бой оппоненту.

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