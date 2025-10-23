Ричмонд
Российские пловцы не поедут в Польшу по политическим причинам

Президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин сообщил, что российские пловцы не примут участие в чемпионате Европы на короткой воде. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Чемпионат Европы пройдет с 2 по 7 декабря в Люблине (Польша).

«В Польшу на чемпионат Европы по короткой воде мы не поедем. По политическим причинам. Не потому, что нас не допускают. На чемпионат Европы в Париж поедем», — сказал Мазепин.

В сентябре 2023 года Международная федерация плавания (World Aquatics) приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе при соблюдении определенных критериев.

Минувшим летом в Сингапуре прошел чемпионат мира по водным видам спорта, на котором российские спортсмены выступали в составе команды нейтральных атлетов «А» (NAA). Они завоевали 18 медалей: шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовых. Белорусские спортсмены в Сингапуре выступали составе команды нейтральных атлетов «Б» (NAB).

С 31 июля по 16 августа 2026 года в Париже пройдет Чемпионат Европы по водным видам спорта.