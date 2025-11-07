Пловец Рылов назвал отказ от нейтрального статуса ошибкой

Напомним, на Олимпийских играх в Токио Евгений Рылов завоевал золото в заплыве на 200 метров на спине, а также на дистанции 100 метров на спине.
— Сейчас все ребята выступают на международных турнирах под нейтральным статусом. Будет ли для вас препятствием его взять?
— На самом деле, как показала практика, выступать лучше под нейтральным статусом, чем вообще не выступать. Поэтому, может, мое прошлое решение было не совсем верным.
— Когда вы отказались брать этот статус?
— Но мне его было легче принять, потому что я уже дважды побеждал на Олимпиадах.
— Климент Колесников тоже не брал нейтральный статус, а потом передумал и выиграл чемпионат мира в Сингапуре.
— Да, я согласен. Но когда тебе дают возможность и говорят: «Все, надо» — естественно, по‑другому все спортсмены на это стали смотреть, — приводит слова Рылова «Матч ТВ».
На прошедшем в Сингапуре чемпионате мира по плаванию российские спортсмены завоевали 18 медалей, в том числе 6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых. Климент Колесников стал победителем на дистанции 50 м на спине.
