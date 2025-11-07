Ричмонд
Пловец Рылов назвал отказ от нейтрального статуса ошибкой

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил, что решение не брать нейтральный статус для выступления на международных стартах было не совсем правильным.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Напомним, на Олимпийских играх в Токио Евгений Рылов завоевал золото в заплыве на 200 метров на спине, а также на дистанции 100 метров на спине.

— Сейчас все ребята выступают на международных турнирах под нейтральным статусом. Будет ли для вас препятствием его взять?

— На самом деле, как показала практика, выступать лучше под нейтральным статусом, чем вообще не выступать. Поэтому, может, мое прошлое решение было не совсем верным.

— Когда вы отказались брать этот статус?

— Но мне его было легче принять, потому что я уже дважды побеждал на Олимпиадах.

— Климент Колесников тоже не брал нейтральный статус, а потом передумал и выиграл чемпионат мира в Сингапуре.

— Да, я согласен. Но когда тебе дают возможность и говорят: «Все, надо» — естественно, по‑другому все спортсмены на это стали смотреть, — приводит слова Рылова «Матч ТВ».

На прошедшем в Сингапуре чемпионате мира по плаванию российские спортсмены завоевали 18 медалей, в том числе 6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых. Климент Колесников стал победителем на дистанции 50 м на спине.

