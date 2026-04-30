Колесников — о романе с гражданкой Франции: Переезд не обсуждали

Об отношениях Колесникова и Кирпичниковой стало известно в августе 2025 года.
«Мне очень нравится Москва — город, в котором я вырос. Никогда не планировал уезжать куда-то, потому что мне здесь комфортно», — приводит слова Колесникова «РИА Новости Спорт».
Также Колесников ответил на вопрос о возможном переезде за границу из-за отношений:
«Честно говоря, мы особо на эту тему не разговаривали. В любом случае, я сам не планировал переезд за границу. И думаю, что мы туда не поедем, потому что жить в Москве намного удобнее. Возможно, в Америке есть какие-то возможности, но у нас все отлично развито.
У нас нет такой проблемы с расстоянием. Мы с Анастасией живем вместе в Москве», — добавил пловец.
Климент Колесников является двукратным чемпионом мира по плаванию (2025) и шестикратным чемпионом мира в плавании на короткой воде. Таже на счету спортсмена серебро и бронза Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Анастасия Кирпичникова представляет Францию с лета 2023 года. На Олимпийских играх 2024 года в Париже спортсменка завоевала серебряную награду на дистанции 1500 метров вольным стилем.