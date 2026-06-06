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Двукратный олимпийский чемпион Рылов провел последний заплыв

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию на спине Евгений Рылов совершил последний заплыв в своей карьере. Это произошло после церемонии открытия чемпионата России по плаванию, который проходит в Казани.

Источник: Reuters

Как сообщает ТАСС, 2 июня Федерация водных видов спорта России объявила о завершении карьеры Рылова.

«В 30 лет жизнь только начинается. Ты очень много отдал спорту, но в какой-то момент начинается другая жизнь. И к этому моменту нужно готовиться. Поэтому федерация пропагандирует, что спортсмены не должны бросать учебу. И Евгений в этом плане пример. Это удивительный человек, скромный, очень добрый. Мы рады, что ты присоединился к Федерации водных видов спорта. Продолжай любить спорт и радуй молодое поколение своими наставлениями», — заявил глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин.

Рылову 29 лет. Он завоевал две золотые медали на Олимпийских играх в Токио. В его активе также олимпийские серебро и бронза. Кроме того, спортсмен является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом мира на короткой воде.

Чемпионат России по плаванию проходит с 6 по 11 июня.