Двукратный олимпийский чемпион Рылов провел последний заплыв

«В 30 лет жизнь только начинается. Ты очень много отдал спорту, но в какой-то момент начинается другая жизнь. И к этому моменту нужно готовиться. Поэтому федерация пропагандирует, что спортсмены не должны бросать учебу. И Евгений в этом плане пример. Это удивительный человек, скромный, очень добрый. Мы рады, что ты присоединился к Федерации водных видов спорта. Продолжай любить спорт и радуй молодое поколение своими наставлениями», — заявил глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин.