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Ефимова обошла рекордсменку мира и стала чемпионкой России

Юлия Ефимова стала чемпионкой России на 100-метровке брассом, обогнав Евгению Чикунову.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Юлия Ефимова завоевала золотую медаль чемпионата России на дистанции 100 метров брассом. Соревнования проходят в Казани.

В финальном заплыве победительница показала результат 1 минута 06,90 секунды. Второе место заняла Евгения Чикунова (отставание — 0,09 секунды). Третьей стала Ника Годун (+0,46 секунды). Ранее Ефимова выполнила квалификационный норматив на чемпионат Европы на дистанции 50 м брассом.

«Завершение карьеры откладывается, не дождетесь. После 50 метров у меня не было эмоций, но потом я смотрела чемпионат России, видела, что есть дистанции, где отбираются четверо на чемпионат Европы, а есть такие, где ни одного. И я подумала, то, что я отобралась в 34 года на Европу — это очень круто», — сказала Ефимова.

Юлия Ефимова дважды становилась серебряным и один раз — бронзовым призером Олимпиад. Спортсменка является семикратной чемпионкой Европы и шестикратной чемпионкой мира.

Чикуновой 21 год, в 2023 году на чемпионате России она установила мировой рекорд в плавании на 200 метров брассом. Спортсменка является серебряным призером чемпионата мира 2025 года на этой дистанции.