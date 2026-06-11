Ефимова обошла рекордсменку мира и стала чемпионкой России

«Завершение карьеры откладывается, не дождетесь. После 50 метров у меня не было эмоций, но потом я смотрела чемпионат России, видела, что есть дистанции, где отбираются четверо на чемпионат Европы, а есть такие, где ни одного. И я подумала, то, что я отобралась в 34 года на Европу — это очень круто», — сказала Ефимова.