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День в истории: 31 июля 2012 года Майкл Фелпс побил рекорд Латыниной по количеству олимпийских медалей

31 июля 2012 года американский пловец Майкл Фелпс установил рекорд всех времен по количеству медалей, завоеванных на Олимпийских играх.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Он превзошел достижение выдающейся советской гимнастки Ларисы Латыниной, которое держалось 48 лет.

К этому дню в активе Латыниной было 18 олимпийских наград, завоеванных на Играх 1956, 1960 и 1964 годов: 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые медали. Фелпс же к моменту рекорда имел 15 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые награды.

Исторический рубеж американец преодолел в Лондоне в тот же день, когда сначала стал серебряным призером на дистанции 200 м баттерфляем, а затем выиграл золото в составе сборной США в эстафете 4×200 м вольным стилем. Именно эти две награды стали для него 18-й и 19-й олимпийскими медалями.

Фелпс не только обошел Латынину по общему числу наград, но и укрепил статус самого титулованного олимпийца в истории. К тому моменту он уже считался одним из величайших спортсменов современности, а рекорд 2012 года стал очередной вехой в его выдающейся карьере.

Для олимпийской истории этот день стал символическим: рекорд, который десятилетиями считался почти недосягаемым, был обновлен на Играх в Лондоне и ознаменовал новую эпоху в истории мирового плавания и Олимпиад в целом.

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