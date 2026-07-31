День в истории: 31 июля 2012 года Майкл Фелпс побил рекорд Латыниной по количеству олимпийских медалей

Он превзошел достижение выдающейся советской гимнастки Ларисы Латыниной, которое держалось 48 лет.
К этому дню в активе Латыниной было 18 олимпийских наград, завоеванных на Играх 1956, 1960 и 1964 годов: 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые медали. Фелпс же к моменту рекорда имел 15 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые награды.
Исторический рубеж американец преодолел в Лондоне в тот же день, когда сначала стал серебряным призером на дистанции 200 м баттерфляем, а затем выиграл золото в составе сборной США в эстафете 4×200 м вольным стилем. Именно эти две награды стали для него 18-й и 19-й олимпийскими медалями.
Фелпс не только обошел Латынину по общему числу наград, но и укрепил статус самого титулованного олимпийца в истории. К тому моменту он уже считался одним из величайших спортсменов современности, а рекорд 2012 года стал очередной вехой в его выдающейся карьере.
Для олимпийской истории этот день стал символическим: рекорд, который десятилетиями считался почти недосягаемым, был обновлен на Играх в Лондоне и ознаменовал новую эпоху в истории мирового плавания и Олимпиад в целом.