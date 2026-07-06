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Канадская пловчиха Макинтош побила старейший мировой рекорд

Саммер Макинтош обновила мировой рекорд в плавании на дистанции 200 метров баттерфляем на соревнованиях в Канаде.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Канадка Саммер Макинтош установила мировой рекорд на дистанции 200 метров баттерфляем на соревнованиях в Монреале. 19-летняя спортсменка показала результат 2 минуты 01,65 секунды.

Предыдущий рекорд принадлежал китаянке Лю Цзыгэ, которая проплыла дистанцию за 2 минуты 01,81 секунды. Результат китаянки, установленный в 2009 году во время так называемой эры суперкостюмов, держался дольше всех женских индивидуальных рекордов. Макинтош является трехкратной олимпийской чемпионкой и восьмикратной чемпионкой мира.

Саммер Макинтош принадлежат четыре действующих мировых рекорда. Помимо 200 м етров баттерфляем, она владеет лучшими результатами в мире на дистанциях 200 и 400 метров комплексом, а также 400 метров вольным стилем.