Канадская пловчиха Макинтош побила старейший мировой рекорд

Предыдущий рекорд принадлежал китаянке Лю Цзыгэ, которая проплыла дистанцию за 2 минуты 01,81 секунды. Результат китаянки, установленный в 2009 году во время так называемой эры суперкостюмов, держался дольше всех женских индивидуальных рекордов. Макинтош является трехкратной олимпийской чемпионкой и восьмикратной чемпионкой мира.