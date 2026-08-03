День в истории: 3 августа 2012 года Кэти Ледеки в возрасте 15 лет выиграла свое первое золото Олимпиад

Этот успех особенно выделялся на фоне возраста спортсменки: Ледеки была самой юной в составе американской сборной по плаванию, но в решающий момент не уступила более опытным соперницам. Победа на 800-метровке стала началом великой карьеры, в которой она позже превратилась в одну из самых титулованных пловчих в истории Олимпийских игр.