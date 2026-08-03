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День в истории: 3 августа 2012 года Кэти Ледеки в возрасте 15 лет выиграла свое первое золото Олимпиад

3 августа 2012 года 15-летняя американская пловчиха Кэти Ледеки завоевала свое первое олимпийское золото, победив на дистанции 800 метров вольным стилем на Играх в Лондоне.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Для юной спортсменки эти соревнования стали дебютной Олимпиадой и сразу же принесли ей место в истории мирового плавания.

Ледеки вышла в финал не в статусе главной фаворитки, но в решающем заплыве с первых метров взяла высокий темп и сумела удержать преимущество до финиша. Ее результат составил 8:14,63, что стало не только победой, но и рекордом США, державшимся с 1989 года.

Этот успех особенно выделялся на фоне возраста спортсменки: Ледеки была самой юной в составе американской сборной по плаванию, но в решающий момент не уступила более опытным соперницам. Победа на 800-метровке стала началом великой карьеры, в которой она позже превратилась в одну из самых титулованных пловчих в истории Олимпийских игр.

Лондонская Олимпиада 2012 года стала для Ледеки первым шагом к статусу мировой звезды. Впоследствии она неоднократно побеждала на крупнейших стартах, но именно золото, добытое в 15 лет, стало символом ее раннего прорыва и подтверждением того, что в плавании появилась новая доминирующая фигура.