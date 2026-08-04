Пловец Адеев — о выступлении на ЧЕ: Это позорище полное

— Как позорище полное, если сравнивать с прошлогодним чемпионатом мира. Но и там, и здесь одна и та же проблема: обрубает на последних двух с половиной — трех километрах. На чемпионате мира был большой разрыв в 40 секунд, но шестое место — это более‑менее неплохо. А здесь обрубило раньше, и я просто встал. Просто в моменте заканчиваются силы, и ты ничего не можешь сделать, просто барахтаешься в моменте. Почему? Может, в подготовке были какие‑то ошибки. В целом — тяжелый сезон, на национальных первенствах тоже не всё складывалось хорошо. На личной дистанции отобрался только на 10 км. Поэтому мое выступление на чемпионате Европы в личке закончено.