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Пловец Адеев — о выступлении на ЧЕ: Это позорище полное

Российский пловец Денис Адеев назвал позором собственное выступление на дистанции на 10 км на открытой воде на чемпионате Европы.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Unsplash

4 августа российские пловцы Денис Адеев и Владимир Иванов заняли 26‑е и 28‑е места соответственно на турнире на дистанции 10 км на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Еще один россиянин Александр Степанов не сумел дойти до финиша, он сошел в результате контактной борьбы, получив удар от соперника.

— Как оцените итоги сегодняшнего выступления?

— Как позорище полное, если сравнивать с прошлогодним чемпионатом мира. Но и там, и здесь одна и та же проблема: обрубает на последних двух с половиной — трех километрах. На чемпионате мира был большой разрыв в 40 секунд, но шестое место — это более‑менее неплохо. А здесь обрубило раньше, и я просто встал. Просто в моменте заканчиваются силы, и ты ничего не можешь сделать, просто барахтаешься в моменте. Почему? Может, в подготовке были какие‑то ошибки. В целом — тяжелый сезон, на национальных первенствах тоже не всё складывалось хорошо. На личной дистанции отобрался только на 10 км. Поэтому мое выступление на чемпионате Европы в личке закончено.

— Если это — позор, то какого результата вы ждали?

— Хотелось бы попасть в первую десятку. — приводит слова Адеева «Матч ТВ».

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.