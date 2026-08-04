Пловец Адеев — о выступлении на ЧЕ: Это позорище полное

4 августа российские пловцы Денис Адеев и Владимир Иванов заняли 26‑е и 28‑е места соответственно на турнире на дистанции 10 км на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Еще один россиянин Александр Степанов не сумел дойти до финиша, он сошел в результате контактной борьбы, получив удар от соперника.
— Как оцените итоги сегодняшнего выступления?
— Как позорище полное, если сравнивать с прошлогодним чемпионатом мира. Но и там, и здесь одна и та же проблема: обрубает на последних двух с половиной — трех километрах. На чемпионате мира был большой разрыв в 40 секунд, но шестое место — это более‑менее неплохо. А здесь обрубило раньше, и я просто встал. Просто в моменте заканчиваются силы, и ты ничего не можешь сделать, просто барахтаешься в моменте. Почему? Может, в подготовке были какие‑то ошибки. В целом — тяжелый сезон, на национальных первенствах тоже не всё складывалось хорошо. На личной дистанции отобрался только на 10 км. Поэтому мое выступление на чемпионате Европы в личке закончено.
— Если это — позор, то какого результата вы ждали?
— Хотелось бы попасть в первую десятку. — приводит слова Адеева «Матч ТВ».
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.