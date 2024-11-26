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«Сказка о царе Салтане» на воде: новогоднее волшебство для всей семьи

С 28 декабря по 8 января Водный стадион «Динамо» в Москве станет местом, где легендарная пушкинская «Сказка о царе Салтане» оживет в уникальном формате — спектакля на воде. Театр на воде под руководством трёхкратной олимпийской чемпионки Марии Киселевой готовит яркое шоу, которое станет незабываемым событием зимних праздников.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

В год 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина профессиональные артисты и спортсмены представят любимых героев сказки: прекрасную царевну Лебедь, могучего Салтана, отважного Гвидона и других. Все это будет дополнено прекрасной музыкой и спецэффектами.

Мария Киселева, руководитель Театра на воде: «Времена меняются, а сказка век за веком остается прежней. Но так ли это на самом деле? Что если сказка растет вместе с нами? Что если она происходит не давным-давно, а сегодня? Что будет, если под Новый год героями самой известной сказки станут олимпийские чемпионы и чемпионы мира, самые яркие спортсмены и артисты, и каждый зритель, пришедший на красочный музыкальный спектакль на воде».

Спектакль объединит на одной сцене мастерство звезд синхронного плавания, прыжков в воду, художественной гимнастики, флайборда, цирковой акробатики и спортивной хореографии. Среди них: двухкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина, заслуженный мастер спорта по прыжкам в воду Константин Ханбеков, мастер спорта международного класса Сергей Гольцев и другие выдающиеся спортсмены.

Не упустите возможность увидеть «Сказку о царе Салтане» в новаторском воплощении Театра на воде Марии Киселевой!

Адрес: Водный стадион «Динамо», г. Москва, Ленинградское шоссе 39, стр. 53.

Билеты вы можете приобрести по ссылке.