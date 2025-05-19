Украинская синхронистка: Для нас спортсменок из РФ не существует

На Кубке мира в Египте, прошедшем в апреле, Мошинская в дуэте с Анастасией Шмониной заняли второе место, уступив россиянкам Марии Дорошко и Татьяне Гайдай. Во время церемонии награждения украинки отказались от рукопожатий и совместного фото.
«Раздражает их присутствие, их восприятие всего происходящего, взгляды на нас, однако мы стараемся даже не смотреть в их сторону. Для нас их просто не существует. Нам не пришлось отказаться, это была принципиальная позиция всей команды. Иначе и быть не могло», — приводит слова Мошинской украинское издание «Чемпион».
Дарье Мошинской 17 лет. На чемпионате мира 2022 года она завоевала две золотые медали в составе украинской команды, помимо этого в ее активе серебро и бронза мировых первенств. Также Мошинская является двукратной чемпионкой Европы.