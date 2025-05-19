Украинская синхронистка: Для нас спортсменок из РФ не существует

«Раздражает их присутствие, их восприятие всего происходящего, взгляды на нас, однако мы стараемся даже не смотреть в их сторону. Для нас их просто не существует. Нам не пришлось отказаться, это была принципиальная позиция всей команды. Иначе и быть не могло», — приводит слова Мошинской украинское издание «Чемпион».